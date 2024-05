EUA retira Cuba de lista de países que não cooperam contra terrorismo

Os Estados Unidos retiraram, nesta quarta-feira (15), Cuba e mantiveram a Venezuela no grupo de países que não cooperam plenamente com a luta antiterrorista, mas Havana continua na lista de Estados patrocinadores do terrorismo.

Em um relatório enviado ao Congresso, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirma que quatro países - Irã, Coreia do Norte, Síria e Venezuela - "não cooperam plenamente" com a luta antiterrorista internacional.

Segundo o Departamento de Estado, Cuba figurou na lista do ano passado devido à sua negativa a extraditar para a Colômbia militantes da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN).