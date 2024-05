Israel bombardeia a Faixa de Gaza e aumenta a pressão sobre Rafah

Também anunciou a morte de dois soldados em Gaza, elevando o número de militares mortos a 292 desde que Israel lançou sua ofensiva terrestre no final de outubro.

No centro do território, 11 pessoas morreram em bombardeios noturnos em Deir al Balah e no campo de refugiados de Nuseirat, segundo fontes médicas.

O Exército afirmou que "eliminou vários terroristas que operavam perto" de suas tropas na área.

Apesar da indignação internacional após um bombardeio no domingo, que deixou dezenas de mortos em um campo de deslocados em Rafah, Israel mantém a operação lançada em 7 de maio nesta cidade com o objetivo de eliminar os últimos batalhões do Hamas.

Crise humanitária

A mobilização terrestre em Rafah permitiu a Israel assumir o controle do corredor da Filadélfia, uma faixa de 14 quilômetros ao longo da fronteira entre Gaza e o Egito.