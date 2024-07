Cerimônia de abertura de Paris-2024 mobiliza grande efetivo de segurança

Atiradores "localizados em pontos altos" serão espalhados pelos telhados de Paris ao longo do Sena para neutralizar qualquer pessoa armada que seja considerada um perigo para delegações, espectadores, convidados ou mesmo chefes de Estado e de governo.

A tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recentemente, perpetrada a partir de um telhado, colocou no centro das atenções este tipo de ameaça.

Pela primeira vez, unidades de elite da polícia e da gendarmeria trabalham em conjunto, coordenando a proteção do rio, do espaço aéreo e das margens do Sena.

O Grupo Nacional de Intervenção da Gendarmeria (GIGN) terá como missão a segurança das viagens dos líderes políticos e atletas nos veículos que os levarão até a zona portuária e também nos barcos que vão transportá-los pelo rio até o Trocadero, em frente à Torre Eiffel.

- Controle rigoroso -

Em vigor desde 18 de julho, o perímetro de proteção antiterrorista no centro de Paris será ainda mais rigoroso no dia 26 de julho.