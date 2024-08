Blinken pressiona Hamas para que aceite proposta de trégua em Gaza

O Exército israelense anunciou nesta terça que recuperou na Faixa de Gaza os corpos de seis reféns sequestrados em 7 de outubro no sul do país, durante o ataque dos milicianos islamistas que desencadeou a guerra.

Nas últimas semanas, Israel e Hamas se acusaram mutuamente de bloquear um acordo por um cessar-fogo e pela troca de reféns por palestinos presos em Israel, o que poria fim a uma guerra que já deixou milhares de mortos no território palestino.

Blinken, que concluiu sua nona viagem ao Oriente Médio desde o início do conflito, se reuniu em Doha com o ministro de Estado do Catar, Mohammed bin Abdelaziz al-Kulaifi. No entanto, não se encontrou com o emir Tamim Bin Hamad al Thani, como estava previsto.

Antes, Blinken se encontrou na cidade egípcia de El Alamein com o presidente egípcio, Abdel Fatah al Sisi, que defendeu um "cessar-fogo em Gaza".

O secretário de Estado americano avaliou na segunda-feira, após reuniões em Israel, que esta poderia ser "talvez a última oportunidade de trazer os reféns de volta para casa" e "obter um cessar-fogo".

Segundo Blinken, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, lhe "confirmou" que seu governo "aceita o plano de acordo" para um cessar-fogo apresentado por Washington e instou o Hamas a "fazer o mesmo".