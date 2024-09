Xangai é atingido por tufão mais forte em 75 anos

Os dois principais aeroportos de Xangai cancelaram todos os voos antes da passagem do tufão pela costa leste da China, uma das zonas mais populosas do país.

A autoridade municipal de Xangai recomendou aos 25 milhões de habitantes que não saiam de suas casa. Além disso, nove mil pessoas seguiram para abrigos no distrito de Chongming, uma ilha localizada na foz do rio Yangtze.

O governo também fechou as rodovias a partir da uma da manhã e estabeleceu o limite de velocidade de 40 km/h dentro da cidade.

A chegada do tufão coincide com o tradicional Festival da Lua, durante o qual a operadora ferroviária do país esperava 74 milhões de passageiros, informou no sábado a agência estatal de notícias Xinhua.

Segundo a CCTV, o Bebinca deve provocar fortes chuvas e ventos violentos nas províncias de Jignsu, Zhejiang e Anhui.

Durante a manhã de segunda-feira, o escritório central de inundações de Xangai recebeu dezenas de alertas relacionados com o tufão, principalmente vinculados às quedas de árvores e cortes de energia elétrica.