Biden insta Israel a não atacar instalações petrolíferas do Irã e pede 'outra alternativa'

Biden foi evasivo ao ser questionado se acreditava que Netanyahu estava atrasando a assinatura de um acordo de paz para tentar influenciar as eleições presidenciais americanas.

"Nenhuma administração ajudou Israel mais do que eu. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E acho que Bibi (apelido do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu) deveria se lembrar disso", respondeu Biden.

"E se ele está tentando influenciar as eleições, não sei, mas não conto com isso", acrescentou.

Biden afirmou que não conversa com Netanyahu desde o ataque iraniano, mas que as equipes dos dois países estão em "contato constante".

"Eles não vão tomar uma decisão imediatamente, por isso vamos esperar e ver quando vão querer falar", acrescentou o líder democrata.

Quase um ano depois do início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do grupo islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 no território israelense, Israel anunciou em meados de setembro que o "centro de gravidade" do conflito se deslocou para o norte, na fronteira com o Líbano.