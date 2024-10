O Exército israelense afirmou, nesta sexta-feira (4), que seus militares mataram 250 combatentes do movimento islamista Hezbollah desde o início da incursão terrestre no sul do Líbano na segunda-feira.

No total, "250 terroristas do Hezbollah foram eliminados, dos quais 21 eram comandantes" nas operações no sul do Líbano, indicou um comunicado militar.

skl-ds-jd/an/mb/dd/aa