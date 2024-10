Agência oficial libanesa reporta novos bombardeios na periferia sul de Beirute

Em seguida, a agência reportou um novo bombardeio israelense contra este setor.

No começo da tarde, a agência tinha noticiado sobre seis bombardeios sucessivos, desta vez sem ordem prévia de evacuação.

Anteriormente, uma fonte de segurança disse à AFP que a força aérea israelense havia lançado um bombardeio perto do aeroporto internacional.

A agência libanesa também informou sobre incursões israelenses em várias regiões do sul do Líbano, inclusive em povoados costeiros.

Os bombardeios ocorrem pouco depois de o exército israelense anunciar que se dispunha a ampliar suas operações contra o Hezbollah na "zona costeira" do sul do Líbano, alertando os moradores para evitar as praias da região.

