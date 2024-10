Petróleo Brent fecha acima dos US$ 80, influenciado por Oriente Médio e furacão

Os preços do petróleo Brent fecharam acima dos 80 dólares nesta segunda-feira (7), pela primeira vez em um mês e meio, impulsionados pelos temores de um ataque israelense contra instalações petrolíferas iranianas.

O Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro fechou em forte alta - 3,69% - a 80,93 dólares, seu maior valor desde agosto, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em novembro avançou 3,71%, a 77,14 dólares.

"Outro grande dia para o petróleo", resumiu Phil Flynn, do Price Futures Group. O mercado foi orientado "por um risco duplo. O primeiro, um ataque de Israel contra campos iranianos, e o segundo, o possível efeito do furacão" Milton no Golfo do México.