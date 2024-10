Prefeito é assassinado no México seis dias após assumir o cargo

A presidente acrescentou que as autoridades federais estão colaborando com as do estado de Guerrero, onde fica Chilpancingo, capital do estado. "Estamos vendo se é necessário levar o caso à Procuradoria-Geral da República", disse.

Sheinbaum destacou que apesar do assassinato de Arcos, ocorrido após a execução, em 3 de outubro, do secretário municipal Francisco Tapia, Chilpancingo "não aparece entre os municípios com maior número de homicídios".

Horas antes de morrer, Arcos publicou em suas redes sociais fotos de uma visita a comunidades afetadas pela recente passagem de um furacão.

Familiares de Arcos o homenagearam em uma mensagem publicada no Facebook, na qual destacaram "seu compromisso inabalável com a paz, o serviço e o bem-estar de sua comunidade".

O Partido Revolucionário Institucional (PRI), ao qual pertencia, denunciou o "crime covarde" e pediu justiça.

"Chega de violência e impunidade! O povo de Guerrero não merece viver com medo", afirmou o PRI na rede social X.