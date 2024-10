Ataque do Hamas a Israel faz 1 ano com conflito em expansão e Gaza arrasada

Israel definiu muito mal seus objetivos nessa guerra contra o Hamas. O que seria uma vitória israelense? Israel vai ter que fazer alguma coisa com Gaza, nem eles sabem exatamente o que vão fazer. Mesmo se conseguissem destruir o Hamas, e depois? Isso me parece um grande perigo. Quem vai governar Gaza, reconstruir, o que fazer com as pessoas que vivem lá?

Professor Kai Enno Lehmann

O Conselho de Segurança da ONU chegou a aprovar resoluções pedindo cessar-fogo no conflito entre Hamas e Israel, mas os dois não chegaram a um consenso. Em meio à expansão do conflito no Oriente Médio, o órgão internacional marcou uma reunião no último dia 2 de outubro, mas representantes dos países envolvidos nos conflitos trocaram acusações no encontro.

O pesquisador da USP diz ainda que pressões internas sobre Israel, como as exercidas pela ONU e até pelos EUA - aliados dos israelenses -, não influenciam a postura de Netanyahu devido à política interna.



Netanyahu se sustenta no cargo com apoio de partidos que nem consideram os palestinos como um povo que deve existir. Então, para eles, retomar a Faixa de Gaza seria uma coisa natural. Atores externos não conseguem falar com os atores internos de Israel. E, mesmo se conseguissem, não mudariam de ideia Professor Kai Enno Lehmann

Uma pesquisa divulgada pelo canal 12, de Israel, no último dia 29 mostrou aumento na popularidade do partido Likud, de Benjamin Netanyahu, após os ataques no Líbano. O levantamento mostra que a sigla ganharia mais assentos no Legislativo do que qualquer outro partido, apesar de não projetar uma vitória geral para o Likud.