Tchau, calorão? SP terá clima ameno e chuvas; veja previsão pelo país

Na quarta-feira (9), o cenário começa a mudar, com a temperatura máxima caindo para 33°C. Apesar do sol durante o dia, há previsão de pancadas de chuva à noite, com 49% de chance de precipitação, marcando o início das instabilidades.

Sexta-feira (11) se destaca pelas chuvas rápidas, com 65% de probabilidade de precipitação ao longo do dia. As temperaturas ficarão mais amenas, com a máxima chegando a 27°C, encerrando a semana com tempo instável.

O calor deve permanecer também na região Centro-Sul, com destaque para Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A segunda-feira (7) será o dia mais quente da semana, com a temperatura máxima atingindo 41°C. O sol predominará durante o dia, com muitas nuvens à tarde e diminuição da nebulosidade à noite. Não há previsão de chuva, e o calor será intenso.

A quarta-feira (9) trará mudanças, com a temperatura máxima caindo para 35°C e previsão de chuva passageira ao longo do dia. A probabilidade de precipitação é de 62%, e à noite o céu estará nublado, mas com tempo firme. Na quinta-feira (10), as chuvas rápidas ganham força, com 71% de chance de precipitação durante o dia, e as temperaturas serão mais amenas, variando entre 23°C e 26°C.

Sexta-feira (11) também será marcada por instabilidades, com chuvas rápidas previstas para o dia e a noite. As temperaturas ficarão entre 21°C e 28°C, com 60% de probabilidade de precipitação.

Já no Sul as chuvas devem marcar a semana. Florianópolis passará por um período de instabilidade, com destaque para dias nublados e chuvas rápidas ao longo da semana.