Interpol lança campanha para identificar mulheres assassinadas em casos não solucionados

"Queremos identificar as mulheres falecidas, dar respostas às famílias e garantir que as vítimas obtenham justiça. Mas não podemos fazer isso sozinhos", declarou Stock. "Sua ajuda pode mudar tudo".

Entre as mulheres que a Interpol está tentando identificar está uma jovem com idade estimada entre os 16 e os 22 anos. Em 2005, seu corpo foi encontrado dentro de uma mala vermelha em um canal da cidade de Schiedam, no oeste dos Países Baixos.

"A vítima usava meias vermelhas e amarelas, com um pato estampado no calcanhar", explica o site da campanha, que também informa outros detalhes.

O corpo de outra jovem foi encontrado em uma área de floresta perto de Berlim, em novembro de 1988.

Conhecida como "a mulher da roupa masculina", ela usava uma camiseta cinza, calça jeans e um casaco bege. Foi "violentamente assassinada", diz a Interpol.

Para apoiar esta iniciativa, a agência de cooperação policial convidou 12 mulheres famosas do segmento cultural e do esporte, incluindo a atriz holandesa Carice van Houten e a ex-atleta francesa Marie-Jose Perec, para serem embaixadoras da campanha.