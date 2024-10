Sinner e Alcaraz vencem e ficam a um passo de novo confronto em Xangai

As duas novas estrelas do tênis, o italiano Jannik Sinner (N.1) e o espanhol Carlos Alcaraz (N.2), venceram seus jogos no Masters 1000 de Xangai nesta quarta-feira (10) e estão a um passo de se enfrentarem mais uma vez na semifinal do torneio chinês.

Alcaraz avançou às quartas de final depois de vencer o veterano francês Gaël Monfils (N.46) por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e meia de jogo.

"O principal neste jogo era manter a calma, controlar minhas emoções e esperar as oportunidades", explicou o espanhol de 21 anos.