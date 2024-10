O que é o 'olho de alfinete' do furacão Milton e por que isso é terrível

[Com olhos pequenos], o furacão pode saltar dramaticamente em qualquer direção. Neste caso, [Milton] está aumentando dramaticamente em ritmo recorde.

Payton Malone, meteorologista dos EUA sobre o furacão Milton

Seu olho extremamente estreito explica por que o Milton ganhou intensidade tão rapidamente. O centro tem menos espaço para que os ventos percam energia cinética, o que pode levá-lo a provocar um estrago consistente por mais dias do que uma tempestade de olho mais amplo.

Imagens de satélite mostram furacão Milton se movimentando Imagem: Divulgação/NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA)

Furacão é formado por estrutura dividida em três partes. Além do olho em si, que é considerada uma área relativamente calma, há a chamada "parede do olho" e as faixas de precipitação. Estas últimas giram em torno do olho e abrigam nuvens e fortes trovoadas que se movem em espiral, produzindo ventos e, às vezes, tornados. A parede é a área da estrutura mais próxima do centro (olho). À medida que os furacões se intensificam, as paredes dos olhos tornam-se mais estreitas e intensas até atingirem força máxima.

Fenômeno conhecido como "substituição da parede do olho" pode alterar a força do furacão. Enquanto a tempestade está sob as águas, alterações na parede do olho podem modificar o tamanho do olho propriamente dito e provocar um possível enfraquecimento da tempestade. Segundo a rede britânica BBC, o evento acontece com maior frequência em furacões de categorias 3, 4 e 5. O olho pode aumentar ou diminuir de tamanho, e pode haver a formação de paredes duplas.

Alterações na força de Milton podem ser explicadas pelos ciclos de substituição da parede do olho. O NHC informou que, com base em suas observações, o "Milton completou uma reposição da parede do olho" durante a última noite. Após essa substituição, o furacão voltou a atingir a categoria 5, com ventos chegando a 270 km/h.