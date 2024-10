É falso que membros de facção tenham 'sequestrado' urnas em Jandira (SP)

Abaixo, há uma foto com várias pessoas encapuzadas, fortemente armadas e fazendo um gesto com a mão. Ao lado, há a imagem de uma urna eletrônica.

Por que é falso

Não houve roubo de urnas em Jandira. Ao UOL Confere, o TRE-SP negou ter havido qualquer problema deste tipo: "Não há registros de ocorrências semelhantes no estado".

Doutor Sato (PSD) foi eleito prefeito. Com 52,75% dos votos válidos, o candidato à prefeitura do município superou Paulo Barufi (União Brasil), que teve 21,91%, Veinho (PL), com 16,23%, e Paulinho Bururu (PT), com 9,51% (aqui).

Foto mostra grupo de criminosos equatorianos. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que a imagem usada no post desinformativo mostra o grupo armado Los Lobos, que age no Equador (aqui).

Imagem é de 2023. Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), um grupo de homens armados pertencentes à facção criminosa Los Lobos assumiu a autoria do ataque que matou Fernando Villavicencio, então candidato à Presidência do Equador, em agosto de 2023 (aqui, aqui e abaixo).