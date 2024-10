Trump ataca Kamala durante comício em cidade natal de Biden

Em seguida, Trump viajou para outra cidade da Pensilvânia.

O candidato republicano e Kamala estão percorrendo todos os cantos deste estado do nordeste dos Estados Unidos, provavelmente o mais cobiçado das eleições.

E com razão: nos Estados Unidos, exceto em Nebraska e Maine, as eleições presidenciais são realizadas por sufrágio universal indireto e cada estado atribui um número de eleitores a um candidato.

Alguns estados são claramente democratas, como a Califórnia e Nova York, enquanto outros são republicanos, a exemplo de Alabama e Wyoming.

De acordo com as pesquisas, as eleições serão decididas nos estados que não pendem claramente para um ou outro partido, o que os americanos chamam de estados-pêndulo ("swing states").

A Pensilvânia se encaixa nessa categoria. Trump ganhou por pouco em 2016, enquanto Joe Biden triunfou em 2020 também por uma margem estreita.