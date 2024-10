MSF retoma atendimento a migrantes na floresta panamenha de Darién

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) retomou o atendimentoaos migrantes que atravessam a inóspita floresta do Estreito de Darién, no Panamá, rumo aos Estados Unidos, meses depois de ser expulsa após denunciar um aumento da violência sexual contra os viajantes.

"A Médicos Sem Fronteiras retomou suas atividades na Estação de Recepção Migratória de Lajas Blancas, na saída da floresta de Darién", informou a organização em comunicado nesta sexta-feira (11).

O albergue de Lajas Blancas é um centro instalado pelo governo panamenho, junto com organizações internacionais, para atender os migrantes que entram no Panamá através da floresta de Darién, na fronteira com a Colômbia.