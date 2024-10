Mbappé 'faz o que quiser no tempo libre', defendem seus companheiros

Foram várias as críticas pela ausência de Mbappé na convocação dos 'Bleus' para se recuperar de uma lesão na coxa, depois de o atacante ter participado dos últimos jogos de seu clube, o Real Madrid.

"Vocês vivem disso também, de falar dele todos os dias", disse, por sua vez, o meio-campista Mattéo Guendouzi durante entrevista coletiva.

Mbappé "tem dias de folga, ele faz o que quiser. Não há dúvidas do seu compromisso com a seleção francesa, com tudo o que já fez. Ele ama o país, a equipe e continuará nos ajudando", acrescentou Guendouzi.

