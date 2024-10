Hindus celebram sua maior festividade religiosa em Bangladesh apesar do medo de ataques

Este ano, as celebrações foram um desafio para a comunidade hindu, que sofreu as violentas consequências de um movimento estudantil que obrigou a primeira-ministra Sheikh Hasina a fugir.

No poder desde 2009, Hasina fugiu do Palácio Presidencial em Daca em 5 de agosto para a Índia, seu principal apoio diplomático desde o início do seu regime autoritário no país.

No poder por 15 anos, seu governo foi acusado de violações dos direitos humanos, incluindo detenções arbitrárias e execuções extrajudiciais.

Vários hindus e templos desta minoria foram alvos de ataques no caos após o movimento de protesto, uma vez que os membros desta comunidade foram considerados apoiadores do governo da ex-líder.

Os ataques foram condenados pelo novo governo interino, e o seu líder, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus, visitou no sábado o templo Dhakeshwari para participar das celebrações hindus.

- Segurança reforçada -

A segurança foi reforçada no domingo em torno do templo, onde a polícia e as forças armadas foram mobilizadas. Das, um hindu devoto, disse que não houve contratempos.