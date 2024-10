Washington espera por dois pandas enviados pela China

Dois pandas iniciaram, nesta segunda-feira (14), uma longa viagem da China para a capital dos Estados Unidos, anunciaram a organização chinesa responsável pela proteção da espécie e seu futuro zoológico.

O macho Bao Li e a fêmea Qing Bao, ambos com 3 anos de idade, partiram da província chinesa de Sichuan em jaulas individuais com uma grande provisão de bambu, de acordo com a Associação Chinesa para a Preservação da Fauna e imagens divulgadas pela CNN.

Esses dois mamíferos, que possuem um forte simbolismo diplomático, serão recebidos na terça-feira com grande destaque em Washington, já que a cidade está sem pandas há quase um ano.