Netanyahu diz que Israel decidirá resposta ao Irã com base em seu 'interesse nacional'

Citando fontes do governo dos Estados Unidos que pediram anonimato, o jornal Washington Post informou na segunda-feira que Netanyahu garantiu à Casa Branca que a eventual resposta ao Irá se limitará a instalações militares.

Israel prometeu uma resposta depois que o Irã lançou quase 200 mísseis contra seu território em 1º de outubro, uma represália a um ataque israelense em Beirute que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e o general iraniano Abbas Nilforushan.

Segundo o Wall Street Journal, as declarações do primeiro-ministro israelense durante uma ligação com Joe Biden foram recebidas em Washington "com alívio".