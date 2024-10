Após vencer Chile e Peru, Seleção alivia pressão rumo à Copa de 2026

Além disso, Dorival teve cinco desfalques importantes, entre eles quatro titulares: o goleiro Alisson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Éder Militão e o atacante Vinícius Júnior.

Com Neymar ainda afastado dos gramados, a comissão técnica apostou com sucesso em jogadores que atuam no futebol brasileiro, como o meio-campista Gerson, capitão do Flamengo, e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus, do Botafogo.

A dupla do time líder do Brasileirão correspondeu marcando três dos seis gols do Brasil nas vitórias sobre Chile e Peru.

"Precisávamos [da vitória] por causa do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo a cada dia. Todo mundo dedicado, em busca de um só objetivo", disse Luiz Henrique, de 23 anos.

- Raphinha 'homem-gol' -

Com Rodrygo irregular e Endrick no banco de reservas, Raphinha, autor de dois gols de pênalti contra o Peru, assumiu o papel de 'homem-gol' da Seleção jogando atrás do centroavante, função que vem desempenhando bem no Barcelona.