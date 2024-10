Em grande fase, Raphinha assume protagonismo na Seleção e no Barcelona

À sombra de outros jogadores durante muito tempo, Raphinha ganhou maturidade e assumiu protagonismo na Seleção Brasileira e no Barcelona em meio aos desfalques ofensivos.

Líder do Campeonato Espanhol, o Barça retorna depois da data Fifa para uma semana pesada: joga em casa contra o Sevilla no domingo e três dias depois recebe o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. No sábado seguinte, vai ao Santiago Bernabéu para 'El Clásico' contra o rival Real Madrid.

O time do técnico Hansi Flick vai para os confrontos dizimado no ataque: Robert Lewandowski voltou lesionado do empate em 3 a 3 da Polônia com a Croácia na terça-feira, Lamine Yamal foi liberado da seleção espanhola com dores, Ferran Torres está afastado há várias semanas devido a um problema muscular na coxa e o meia-atacante Dani Olmo está na reta final de sua recuperação por uma lesão similar.