Israel volta a bombardear Gaza após matar o líder do Hamas

A morte do líder do Hamas, considerado o arquiteto do ataque sem precedentes de 7 de outubro de 2023 no território israelense, marca "o início do fim" da guerra em Gaza, afirmou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O comandante do Estado-Maior do Exército, general Herzi Halevi, garantiu que a guerra "não vai parar" antes da captura de todos os autores do ataque e do retorno de "todos os reféns" detidos em Gaza, os dois objetivos declarados por Israel em sua ofensiva no território palestino.

O Hamas confirmou nesta sexta-feira a morte de seu líder, mas afirmou que o grupo não será eliminado.

"Parece que Israel pensa que matar nossos líderes significa o fim de nosso movimento e da luta do povo palestino", declarou à AFP Basem Naim, membro do gabinete político do movimento.

"O Hamas é um movimento liderado por pessoas que buscam a liberdade e a dignidade, e isso não pode ser eliminado", acrescentou.

O movimento islamista alertou que não libertará os reféns em sua posse até que Israel termine a guerra em Gaza, se retire do território palestino e liberte os palestinos presos.