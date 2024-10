PSG vence Strasbourg (4-2) e alcança Monaco na liderança da Ligue 1

O Paris Saint-Germain recuperou o primeiro lugar da Ligue 1 ao vencer o Strasbourg por 4 a 2, neste sábado (19), no Parque dos Príncipes, aproveitando o empate sem gols do Monaco, agora segundo colocado com os mesmos pontos, na visita ao Lille, na sexta-feira, na abertura da oitava rodada.

De volta da janela internacional e a três dias do jogo da Liga dos Campeões contra o PSV, na terça-feira, o treinador do PSG, Luis Enrique, decidiu deixar grande parte dos seu time titular no banco (Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz e Nuno Mendes).

Sem a maioria dos líderes, o campeão francês contou com a melhor versão do atacante Bradley Barcola, que deu uma assistência para o jovem Senny Mayulu (18'), de apenas 18 anos, e autor do seu sétimo gol no campeonato (65').