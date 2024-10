Na Geórgia, o descontentamento dos homens afro-americanos é um problema para Kamala

Os republicanos, por sua vez, estão tentando capitalizar a decepção de parte desse eleitorado com os democratas.

Em uma manhã de outubro, dezenas de pessoas participaram de um comício do ativista conservador Charlie Kirk e do empresário Vivek Ramaswamy, ex-candidato republicano à presidência, em um parque no centro de Atlanta.

Alguns não querem apoiar Trump, mas ouvem com curiosidade os argumentos dos republicanos. Outros, como Preston Paris, estão entusiasmados com o ex-presidente.

"Ele planeja reduzir os impostos, não as gorjetas de impostos, reduzir os impostos sobre as grandes empresas, o que pode beneficiar pessoas como eu", diz o estudante de Ciência da Computação que sonha em trabalhar no Google.

Durante seu mandato (2017-2021), "não houve nenhum novo conflito no exterior", acrescenta. "Não quero ser convocado tão cedo ou nunca".

Perto dele, JP, um estudante de 23 anos, usa orgulhosamente um boné vermelho com o slogan de Trump: "Make America Great Again".