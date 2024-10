Aborto, bandeira e cabeças de lince: as escolhas dos americanos além do próximo presidente

- Câmara de Representantes: todos os 435 representantes renovados, para um mandato de dois anos, por distrito eleitoral. Os republicanos dominam a Câmara Baixa por uma margem estreita, mas após a desistência de Joe Biden da corrida pela Casa Branca em favor de Kamala Harris, os democratas esperam que o entusiasmo os faça reconquistar a maioria.

- Senado: 34 dos 100 assentos da Câmara Alta estão em jogo, para um mandato de seis anos. Os democratas, que possuem uma maioria de apenas um assento no Senado, têm a difícil tarefa de defender dois terços dos assentos em disputa. Os republicanos são os favoritos e pretendem mudar o jogo.

Os Estados Unidos estão polarizados, mas não é incomum que no início de uma presidência o mesmo partido controle tanto o Executivo quanto as duas casas do Congresso, ou seja, todos os principais instrumentos do poder federal, observa o Pew Research Center.

- Governadores -

Onze dos 50 estados dos Estados Unidos elegerão novos governadores. O governador é a figura política mais poderosa de um estado e tem poder executivo sobre um grande número de áreas que não são competência do governo federal.

Na Carolina do Norte, um dos estados mais disputados para as eleições presidenciais, o candidato republicano apoiado por Donald Trump manteve sua candidatura a governador, apesar da revelação de que Mark Robinson publicou mensagens polêmicas sobre nazismo e escravidão em um site pornográfico na década de 2010, algo que ele nega ter feito.