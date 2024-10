Israel bombardeia Gaza e Líbano após Egito anunciar proposta de trégua

Ele não informou se o plano foi apresentado ao Hamas ou a Israel, mas afirmou que a trégua precederia "negociações que acontecerão dentro de 10 dias" para garantir "um cessar-fogo completo e a entrada de ajuda" na Faixa de Gaza, cujos habitantes são vítimas de uma catástrofe humanitária.

Segundo a imprensa israelense, David Barnea, diretor do Mossad, agência de inteligência do país, chegou ao Catar para participar em uma rodada de negociações com o diretor da CIA, Bill Burns, e mediadores do cataris sobre um cessar-fogo no território palestino.

No ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel, 1.206 pessoas, a maioria civis, morreram pelas mãos de milicianos islamistas, que também capturaram 251 reféns, de acordo com um balanço feito com base em dados oficiais israelenses que inclui os reféns mortos em cativeiro.

Das pessoas sequestradas naquele dia, 97 ainda permanecem em cativeiro em Gaza, mas 34 delas foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva em Gaza que já deixou 43.020 mortos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

- Sete mortos em Tiro -

Depois de provocar o enfraquecimento do Hamas em Gaza, Israel deslocou a maior parte de suas operações para o Líbano. Em 23 de setembro, o Exército iniciou uma campanha aérea contra os redutos do Hezbollah, e uma semana depois iniciou uma ofensiva terrestre que, até o momento, provocou as mortes de 37 soldados.