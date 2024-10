Trem secreto resgata soldados ucranianos feridos

Para Oleksandr, médico militar encarregado do transporte de feridos, o trem traz benefícios claros: muitas pessoas podem ser transportadas ao mesmo tempo e é mais seguro que um helicóptero, devido à superioridade da presença russa no espaço aéreo ucraniano.

Mas também existem riscos, admitiu. "Nosso adversário na guerra não distingue se é médico ou soldado, por isso tomamos algumas medidas de segurança", acrescentou o médico de 46 anos.

A AFP teve acesso ao trem, cujos pontos de partida e chegada não são divulgados por questões de segurança.

"Em movimento"

Ambulâncias chegaram à estação com dezenas de soldados feridos, levados de macas ao trem e depois colocados em leitos. As paredes são decoradas com bandeiras ucranianas e desenhos com mensagens patrióticas feitos por crianças.

"Fazemos tudo em movimento, tudo. De injeções intravenosas a intubações", disse Viktorya, uma enfermeira de 25 anos.