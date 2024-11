Valência ainda busca suas vítimas uma semana após as enchentes

Como todos os dias depois da catástrofe provocada na última terça-feira pelas chuvas tempestuosas, um exército de voluntários com pás e baldes chega a esta e outras áreas devastadas para ajudar na limpeza.

No entanto, para retirar os veículos amontoados pela força das enchentes são necessárias equipes profissionais.

"Precisamos de máquinas, precisamos de profissionais que venham limpar as ruas, para que as pessoas possam descer e começar a construir as suas casas, os seus negócios", acrescentou a prefeita.

Custo enorme

Para enfrentar o enorme custo da catástrofe, o governo regional de Valência já reservou 250 milhões de euros (270 milhões de dólares ou 1,5 bilhão de reais), com isenções fiscais e indenizações, e o Parlamento validou nesta terça-feira uma ajuda direta de 30 milhões de euros (32 milhões de dólares ou 185,2 milhões de reais) para as pessoas afetadas.

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, deverá anunciar uma série de medidas para as zonas devastadas após o Conselho de Ministros desta terça-feira, segundo a mídia espanhola.