Sobreviventes de estupro na guerra de Tigray contam suas experiências angustiantes

O conflito colocou as forças do governo etíope, apoiadas por milícias regionais e soldados eritreus, contra os rebeldes de Tigray e deixou cerca de 60 mil mortos. As partes envolvidas no conflito se acusam mutuamente de atrocidades contra civis.

Rawa, uma das um milhão de pessoas deslocadas pela guerra, é de Welkait, uma área disputada no oeste de Tigray, perto da fronteira com a Eritreia.

"Fiquei porque tinha acabado de dar à luz, mas os outros fugiram e me deixaram para trás", disse a mulher de 40 anos à AFP em uma pequena clínica no vilarejo de Shire, em Tigray.

Várias pessoas a denunciaram, dizendo que seu marido fazia parte da rebelião. Ela foi presa e espancada enquanto carregava um de seus gêmeos nos braços.

"O bebê não está mais vivo", ela soluça, e ainda não sabe o paradeiro do marido.

"Passei por muito sofrimento", disse, descrevendo como perdeu a consciência durante o ataque brutal de sete soldados eritreus.