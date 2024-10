Presidente da Geórgia não reconhece resultados eleitorais e denuncia 'guerra híbrida' da Rússia

A oposição e os observadores locais vão além e falam de uma fraude sistemática, especialmente em áreas rurais, onde o apoio ao partido governante aumentou entre 20 e 30 pontos, chegando a 80% e 90%.

A Comissão Europeia pediu às autoridades georgianas que investiguem essas acusações de forma transparente e advertiu à Geórgia que deve revogar a legislação antidemocrática se quiser continuar seu processo de adesão à União Europeia, que foi desacelerado em agosto.

Países europeus exigem explicações

Enquanto isso, cada vez mais países europeus exigem do governo da Geórgia explicações e investigações transparentes sobre as irregularidades detectadas, que, segundo uma coalizão local de observadores, afetariam cerca de 200 seções eleitorais, totalizando em torno de 10% dos eleitores.

De fato, a Suécia anunciou que rompe temporariamente toda relação com o governo georgiano, e o Canadá afirmou que está considerando fazer o mesmo.

Mas na União Europeia, nem todos pensam da mesma forma: o primeiro-ministro húngaro, o ultraconservador e pró-russo Viktor Orbán, que exerce a presidência rotativa do Conselho Europeu, chegou à Geórgia para apoiar o governo do Sonho Georgiano, embora as demais autoridades europeias tenham criticado a visita e deixado claro que ele não fala em nome da União Europeia.