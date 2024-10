Paramilitares do Sudão abusaram sexualmente de vítimas de 8 a 75 anos, diz missão da ONU

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - As Forças de Apoio Rápido (RSF) do Sudão e seus aliados cometeram níveis "surpreendentes" de abuso sexual, estuprando civis à medida que as tropas avançavam e sequestrando algumas mulheres como escravas sexuais durante a guerra de mais de 18 meses, disse uma missão da ONU na terça-feira.

As vítimas variam entre oito e 75 anos, segundo o relatório da missão de apuração de fatos da ONU, com a maior parte da violência sexual cometida pela RSF e milícias árabes aliadas em uma tentativa de aterrorizar e punir as pessoas por supostas ligações com inimigos.