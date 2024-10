Novo reforço do Genoa, Balotelli não jogará contra a Fiorentina

Mario Balotelli terá que esperar mais alguns dias para realizar seu retorno à Serie A: o técnico do Genoa decidiu, em acordo com o próprio jogador, não relacioná-lo para o jogo contra a Fiorentina nesta quinta-feira (31), pela 10ª rodada do Campeonato Italiano.

"Ele não estará com o grupo para o jogo de quinta-feira. Acho que poderá ficar disponível na segunda-feira contra o Parma", declarou o treinador da equipe, Alberto Gilardino, em entrevista coletiva na véspera do confronto com a 'Viola'.

"Ele se juntou a nós com muita motivação (...) combinamos que sua programação deveria começar com uma semana de treinamento, tanto com a equipe, como com o preparador físico", acrescentou Gilardino.