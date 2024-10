Assembleia Nacional avalia votar Celso Amorim como persona non grata na Venezuela

O encarregado de negócios do Brasil na Venezuela foi convocado a comparecer na chancelaria venezuelana. A embaixadora do Brasil, Glivânia Oliveira, está de férias, por isso ela não foi convocada. O governo venezuelano também chamou Manuel Vattel, embaixador da Venezuela no Brasil, a vir a Caracas.

É esperado que a Assembleia Nacional vote para declarar Celso Amorim persona non grata na Venezuela. O assessor especial esteve na capital venezuelana durante as polêmicas eleições de 28 de julho, quando Nicolás Maduro foi declarado presidente eleito sem, no entanto, o Conselho Nacional Eleitoral ter divulgado as atas da votação.

Na ocasião, o Brasil questionou a ausência de transparência na votação. O clima entre Brasília e Caracas ficou ainda mais tenso após o Brasil vetar a entrada da Venezuela no bloco econômico dos Brics, cuja reunião aconteceu semana passada na cidade russa de Kazan.

A decisão de Jorge Rodríguez foi motivada pelo comparecimento de Celso Amorim na comissão de relações exteriores da Câmara dos Deputados para explicar a posição do Brasil em relação ao processo eleitoral venezuelano. Amorim destacou que "o princípio da transparência não foi respeitado" e que, portanto, não reconhece esse resultado nem a vitória que a oposição atribui a Edmundo González.