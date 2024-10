Wall Street cai arrastada por ações tecnológicas

Microsoft (-6,05%) e Meta (-4,09%) superaram as expectativas dos analistas com seus resultados trimestrais publicados ontem, mas os investidores se preocupam com os custos e investimentos, que estão disparando com o desenvolvimento a toda velocidade da computação na nuvem e da inteligência artificial (IA).

As duas empresas querem pisar no acelerador e ampliar sua infraestrutura no próximo ano, mas as projeções de crescimento não estão coincidindo com esse aumento de custos e investimentos.

Assim, o movimento afetou todas as empresas vinculadas à inteligência artificial, em particular no ramo dos semicondutores. Nvidia (-4,72%), Intel (-3,50%) e AMD (-3,06%) caíram.

Um dado de inflação conforme o esperado, com o índice PCE em 2,1% em 12 meses, próximo da meta do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), não provocou reação no mercado.

Os investidores tampouco deram muita atenção ao dado de novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que atingiram um mínimo em cinco meses.

"Por ora, muitos investidores estão concentrados na eleição" presidencial nos Estados Unidos. "Contudo, quando isso ficar para trás, penso que a diversificação para outros setores vai continuar", estimou Jack Ablin.