Atlético de Madrid expulsa 9 torcedores por casos de violência e racismo

O Atlético de Madrid anunciou, nesta sexta-feira (1º), a "expulsão permanente" de nove torcedores de seu quadro de sócios depois de investigar episódios violentos e racistas ocorridos no final de setembro e no início de outubro.

No clássico contra o Real Madrid no estádio Metropolitano, no dia 29 de setembro, pelo Campeonato Espanhol, torcedores 'colchoneros' atiraram objetos no campo, incidente que rendeu punições ao Atlético, incluindo o fechamento por três jogos do setor de arquibancada onde a confusão começou.

Dias depois, em 2 de outubro, na visita do Atlético ao Benfica pela Liga dos Campeões, torcedores espanhóis fizeram gestos considerados como "racistas e discriminatórios" pela Uefa, que multou o clube.