Voto no exterior pode ser decisivo nos EUA; como funciona a votação?

Com disputa acirrada, campanhas eleitorais dos EUA miram os cerca de 6,5 milhões de eleitores aptos no exterior. Esses eleitores utilizam um sistema de cédulas por correspondência para participar do processo eleitoral.

O que aconteceu

Militares e cidadãos dos EUA que vivem no exterior votam por um sistema de cédulas enviadas por correspondência. Desde 1986, a lei conhecida como UOCAVA (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act) permite que militares e civis americanos fora do país votem para presidente e para o Congresso. Esse sistema garante que o voto seja acessível, independentemente da localização, e é amplamente apoiado por organizações como a Overseas Vote Foundation, que oferece suporte e orientação ao eleitor.

O processo começa com a solicitação da cédula. Para participar, o eleitor deve preencher anualmente o FPCA (Federal Post Card Application), um formulário que registra o eleitor e solicita a cédula. Esse processo é digital, com opções de envio via e-mail, fax ou correio, e deve incluir o último endereço de residência do eleitor nos EUA, que define o estado e condado para os quais o voto será contado, conforme detalhado pelo FVAP (Federal Voting Assistance Program).