O que fazem os delegados e por que eles importam tanto nas eleições dos EUA

O número de delegados de cada estado é definido pela população (número de deputados + número de senadores). Ao todo, são 538. Para chegar à Casa Branca, o candidato precisa ter a maioria absoluta (pelo menos 270 votos).

Há, no entanto, uma peculiaridade no sistema: o número de delegados também não é proporcional aos votos gerais. Quem vencer em um estado fica com todos os seus delegados, mesmo que ali a eleição tenha sido apertada, com exceção do Nebraska e do Maine, que têm suas próprias regras eleitorais e onde os votos podem ser divididos.

O vencedor leva tudo. Por exemplo: o candidato que vencer na Flórida levará seus 29 delegados, independentemente se ele tenha vencido por 52% a 48% ou por 90% a 10%. Não há como serem 10 delegados democratas e 19 republicanos, é tudo ou nada, o chamado "The winner takes all" ("O vencedor leva tudo").