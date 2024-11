Espanha envia mais militares para aliviar a tragédia das inundações que deixaram mais 200 mortos

"Eu estava no corredor do shopping e as pessoas entravam para pegar roupas, estavam saqueando...", Fernando Lozano, morador de Aldaia, cidade do interior de Valência, explicou à AFP na quinta-feira.

"As pessoas estão perturbadas até que isso se normalize e o supermercado abra, está tudo muito ruim...", argumentou.

- Solidariedade e um grande necrotério -

A cidade de Valência, capital da região homônima e terceira cidade da Espanha, foi pouco afetada pela tragédia que atingiu seu entorno. Lá, foi instalado um grande necrotério no complexo que abriga os tribunais, para agilizar a identificação dos corpos.

Ambulâncias iam e vinham, observou um jornalista da AFP, enquanto agentes de jaleco entravam no prédio acompanhando macas cobertas com lençóis brancos.

A área foi isolada pela polícia e os jornalistas foram mantidos à distância, sendo permitida a entrada apenas aos familiares dos mortos, aos poucos.