Teorias da conspiração sobre sósia de Lula voltam a circular nas redes

Boatos que insinuam morte de Lula são antigos

Os boatos sobre a suposta morte de Lula aumentaram após o presidente ser internado no Hospital Sírio-Libanês em novembro de 2022, quando ele tratou uma lesão na prega vocal esquerda. De acordo com os vídeos investigados, o chefe do Executivo teria morrido e o corpo dele estaria escondido no hospital. Contudo, o político teve alta médica em 21 de novembro daquele ano, no dia seguinte à internação, conforme o boletim médico.

Antes ainda, no início do mês, uma publicação no X anunciou a morte de Lula. Um ano depois, o perfil, que se autointitula o "canal de notícias de Horacio Rodríguez Larreta", ex-prefeito de Buenos Aires, na Argentina, voltou a postar sobre o assunto, anunciando o aniversário de óbito. O Comprova não conseguiu contato com a página e nem com Horacio Larreta. Essa mesma conta também fez uma publicação em que anuncia a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O magistrado está vivo, como mostra uma fala do ministro no dia 27 de outubro, data do segundo turno das eleições municipais de 2024.

Além disso, um dos vídeos investigados nesta verificação insinua que a vacina contra covid-19 aplicada por Alckmin em Lula em fevereiro do ano passado, foi uma fraude, mas o Comprova já mostrou que essa teoria é mentirosa.

Há também uma menção ao deputado federal Nikolas Ferreiras (PL-MG) em um dos conteúdos investigados. A desinformação aponta que o parlamentar teria pedido exame de DNA de Lula para comprovar a utilização de sósias. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Nikolas para questionar se o pedido procede, mas não houve retorno até a publicação desta checagem.

Também contatamos a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal para questionar sobre a teoria de que Lula estaria morto. "Luiz Inácio Lula da Silva só tem um. Claro que essas postagens são falsas e delirantes. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República repudia a divulgação de boatos falsos para fins políticos", respondeu a pasta, por nota.