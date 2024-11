Ambicioso projeto de lei para um Reino Unido sem tabaco chega ao Parlamento

Se o texto for aprovado, as pessoas nascidas depois de 2009 nunca mais poderão comprar cigarros legalmente no Reino Unido.

Esta será "a primeira geração livre de tabaco no nosso país", acrescentou o ministro.

Fumar é o principal fator de risco para o câncer de pulmão, o mais comum e mortal no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Reino Unido, este tipo de câncer é responsável pela morte de cerca de 80.000 pessoas por ano.

Os trabalhistas, que chegaram ao poder em julho, retomaram a proposta apresentada pelos conservadores em abril.

O projeto de lei foi apresentado nesta terça-feira, mas será debatido posteriormente e o processo legislativo poderá levar vários meses.