Chuvas na Espanha: voos são desviados em Barcelona; mortos chegam a 217

Voos foram desviados e cancelados no Aeroporto de Barcelona por causa de fortes chuvas que atingem a região nesta segunda-feira (4), enquanto o número de mortos no temporal que causou enxurradas no país continua a subir.

O que aconteceu

Ao menos 17 voos tiveram rota desviada. Segundo a Aena, administradora do Aeroporto Josep Tarrafellas, todos os passageiros que viajarão nesta segunda devem consultar as companhias aéreas antes de sair de casa. Segundo o El País, o número somado de voos atrasados, desviados e cancelados nesta manhã chega a 50.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram partes do aeroporto alagadas. Um pedaço do forro do teto do aeroporto catalão cedeu e pessoas que chegavam ao local nesta manhã ficaram com água na altura das canelas. Imagens divulgadas pelo canal diariARA mostram que parte da pista ficou com poças de água acumulada.