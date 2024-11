Espanha envia 7.500 soldados para região inundada; população reclama de lentidão na ajuda

Um navio de guerra transportando 104 soldados da infantaria da Marinha, bem como caminhões com alimentos e água, estava se aproximando do porto de Valência, mesmo com uma forte tempestade de granizo atingindo Barcelona a cerca de 300 km ao norte.

Na segunda-feira, as equipes de resgate estavam procurando corpos em garagens subterrâneas, incluindo um estacionamento para 5.000 carros no shopping Bonaire, próximo ao aeroporto de Valência, e na foz de rios onde as correntes podem ter depositado corpos.

O número de vítimas fatais nas piores enchentes da história moderna da Espanha subiu para 217 no domingo - quase todas na região de Valência e mais de 60 no subúrbio de Paiporta.

A raiva dos moradores locais se concentrou nos alertas tardios das autoridades sobre os perigos das enchentes e na percepção de que os serviços de emergência demoraram a responder.

No domingo, alguns moradores de Paiporta jogaram lama no primeiro-ministro Pedro Sánchez, no rei Felipe e em sua esposa, a rainha Letizia, gritando: "Assassinos, assassinos!"

O ministro dos Transportes, Oscar Puente, disse no domingo que o número de mortos se estabilizou porque todas as vítimas na superfície haviam sido identificadas.