CBF nega ter procurado Guardiola para assumir a Seleção

Ednaldo deu essas declarações depois que o The Athletic, portal de esportes do jornal The New York Times, afirmou nesta sexta-feira que a CBF estaria preparando uma "grande jogada" para tentar contratar Guardiola, com quem teria feito vários contatos no último ano.

Guardiola, de 53 anos, nunca escondeu seu desejo de assumir uma seleção.

Ao ser perguntado em outubro sobre a possibilidade de comandar uma equipe nacional, o espanhol disse que sua "única preocupação" era preparar o City para o jogo seguinte.

No cargo desde janeiro, Dorival Júnior tem a missão de levar o Brasil à Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

Nas eliminatórias, a seleção está na quarta posição com 16 pontos, seis a menos que a líder Argentina.

