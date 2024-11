'Falta de respeito': estreia de influencer gera indignação no futebol argentino

"Mensagem errada" e "falta de respeito": um minuto em campo do streamer Spreen com a camisa do Deportivo Riestra no jogo contra o Vélez Sarsfield bastou para desatar uma onda de repúdio no futebol argentino, que motivou nesta terça-feira (12) um pedido de investigação da Associação do Futebol Argentino (AFA).

Entre os 11 titulares que o Riestra apresentou para na segunda-feira para enfrentar o Vélez pela 22ª rodada Liga Profissional Argentina estava Iván Buhajeruk, um streamer de 24 anos conhecido como Spreen, que parmaceu em campo por um minuto antes de ser substituído, sem chegar a tocar na bola e deixando sua equipe com uma substituição a menos na partida que terminou empatada em 1 a 1.

O gol do Vélez foi marcado por Braian Romero (artilheiro do campeonato com 12 gols), que após o jogo falou que a estreia de Spreen foi "uma falta de respeito com o futebol".