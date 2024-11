Com Vini de volta, Brasil retoma corrida rumo à Copa contra a Venezuela

A Seleção Brasileira, que volta a contar com Vinícius Júnior, espera confirmar sua reação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (14), quando visita a Venezuela.

No momento em que a palavra "crise" mais atormentava, a equipe reagiu na última rodada dupla com vitórias sobre Chile (2 a 1) e Peru (4 a 0) e agora tentará manter a ascensão no Estádio Monumental de Maturín.

"Espero que nós possamos aproveitar tudo aquilo que foi feito nos dois jogos anteriores. Tiramos coisas positivas", afirmou o técnico Dorival Júnior em declarações divulgadas pela CBF.