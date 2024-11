Ao menos 10 detidos nos protestos pós-eleições na Venezuela são libertados

Ao menos 10 pessoas detidas nos protestos que eclodiram após as eleições na Venezuela foram libertados neste sábado (16), depois que o Ministério Público (MP) anunciou a revisão de 225 casos, informou à AFP a ONG Foro Penal, que espera mais libertações.

"Dez até agora", disse à AFP o diretor do Foro Penal, Alfredo Romero. "Desde as primeiras horas, estão ocorrendo algumas libertações de presos políticos devido à situação pós-eleitoral", acrescentou no X (antigo Twitter).

A ONG 'Coalición de Derechos Humanos' mencionou "algumas libertações".