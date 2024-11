Mísseis de longo alcance dos EUA mudam 'regras do jogo' para a Ucrânia, diz chanceler

A decisão do presidente americano, Joe Biden, de permitir à Ucrânia atacar o território russo com mísseis de longo alcance fornecidos por Washington poderia significar uma mudança "do jogo" para Kiev, disse, nesta segunda-feira (18), o ministro de Assuntos Exteriores do país, Andrii Sybiga.

"Poderia mudar as regras do jogo. Quanto mais tempo a Ucrânia puder atacar, mais curta será a guerra", disse Sybiga aos jornalistas antes de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU por ocasião dos 1.000 dias da invasão russa à Ucrânia.

O chanceler ucraniano argumentou que Kiev tem o "pleno direito de atacar alvos militares no território russo".